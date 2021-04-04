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Три ряда смерти: как универсальные минные заградители ВС РФ создают непроходимые минные поля

Егор Левин
11:05 04.04.2021
Первая порция мин была запущена слева от УМЗ, вторая - справа, третья - в карму по центру; так создается мощнейшее минное поле, которое команда «Военной приемки» самостоятельно проверила.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Программа «Военная приемка» продемонстрировала процесс создания трехрядного минного поля с помощью универсальных минных заградителей УМЗ-Г и УМЗ-К. В качестве снаряда использованы учебно-имитационные ОП-2.

Одна порция мин была запущена слева от УМЗ, вторая - справа, третья - в карму по центру. Именно так создается мощнейшее трехрядное минное поле. Которое команда «Военной приемки» затем самостоятельно проверила.

Для наглядности на полигоне собралось множество военных представителей, членов пресс-службы и испытателей инженерных войск РФ. Все они выстроились в ряд и прошли по «заминированному» полю. Каждая учебная мина обозначит условную детонацию красочным дымом.

«Неправильно так говорить, не хотелось бы конечно “найти” боеприпасы. Но я думаю, мы найдем все. Мы найдем их, потому что на то они и боеприпасы, чтобы противник на них подрывался», - заявил замначальника ЦНИИИ ИВ имени Д.М. Карбышева по научной работе Александр Широков.

Уже через минуту появился первый «подорвавшийся». По предварительной договоренности, каждый, рядом с кем происходила «детонация», останавливался как условно пораженный. За первым практически сразу последовали еще несколько - и все в разных местах обозначенного минного поля. При этом в реальной жизни детонация одной мины означает поражение не одного, а сразу нескольких человек, как правило следующих друг за другом. Не прошло и нескольких минут, и вот в поле уже горят три факела. Еще несколько секунд - и их уже пять. Число условно подорвавшихся постоянно растет.

Условия для выставления мин во время съемок сюжета были непростыми - снаряды утопали в снегу. Подобные условия идеальны только для противника - зимой видны все мины, летом такого не повторится.

Предварительно: 10 человек из 20 «подорвались» на учебном минном поле. Это только те, кто лично зацепил мины ногами. И это - результат только одной стороны выстреливших из УМЗ мин - остались еще два направления.

Итог работы УМЗ (без учета мин, запущенных вслед за машиной) - 6 кассет, 24 мины. Все они были «найдены» опытной группой - в реальности это стоило бы жизней более двух десятков человек.

Принципиальное отличие используемых в ВС РФ мин от мин 40-летней давности - полное их соответствие условиям Женевской конвенции. Раньше этим вопросом никто не задавался. Как итог - на карте мира стали появляться страны, где до сих пор взрываются старые мины.

Главные герои нового выпуска «Военной приемки» - универсальные минные заградители нескольких весовых категорий, легкий - на базе колесного броневика «Тайфун-ВДВ», средний и тяжелый - на основе танка Т-90. Кадры запуска мин из одного из них впервые опубликовали в СМИ. Автор программы Алексей Егоров побывал в закрытых цехах предприятия, где спроектировали и построили новые боевые машины, а также проверил их эффективность на полигоне. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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