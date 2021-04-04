Британское издание Express опубликовало статью, посвященную ситуации в Донбассе. По словам журналиста, Россия якобы передислоцировала военную технику для защиты своих границ и предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию. Читатели таблоида раскритиковали статью и позицию Запада по вопросу разрешения ситуации на юго-востоке Украины.

«Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем», - отметил один из читателей.

По словам другого пользователя, на Украине живет много людей, которые «хотят стать русскими». Еще один отметил, что с помощью конфликта на Донбассе Украина отвлекает внимание от того факта, что у нее «кончились деньги на выплаты займов в МВФ».

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что США якобы пообещали свою моральную поддержку украинским военным, ВСУ начали усиливать обстрелы по Донбассу. Разведданные от оперштаба ДНР подтверждают и переброску топливозаправщиков - их запас ВСУ начали создавать на полевых складах.