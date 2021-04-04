Эксперт по безопасности назвал лучший способ не стать жертвой финансовых мошенников

Специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский рассказал «Звезде» о специфике новых мошеннических схем с банковскими счетами и как не стать жертвой злоумышленников. Аферисты постоянно совершенствуют свои схемы с учетом нововведений организаций. В частности, при разговоре с якобы сотрудником банка нужно четко контролировать свои ответы.

«Были случаи, когда они (мошенники, - прим. ред) не просили данные карты, но задавали вопросы, на которые ответ "да" позволяет получить доступ в личный кабинет, например, сказанное определенным тембром "да" может использоваться при залогинивании», - отметил специалист.

По его словам, сейчас большинство россиян знают, что нельзя никому сообщать данные карты, информацию push-уведомлений, а также коды одноразовых паролей. Из-за этого мошенники придумывают новые схемы, используя «страсть граждан к выгодным сделкам».

«Если срочно нужен кредит, но есть трудности с его оформлением. В этот момент появляется мошенник и говорит, что заявка может быть одобрена быстро. Для этого пройдите по ссылке на страницу банка и введите свои данные. После чего злоумышленники завладевают доступом к счетам», - сказал Гродзенский.

Специалист акцентировал, что необходимо при переходе по ссылкам быть предельно внимательными. В частности, официальная страница банка не может быть без SSL сертификата, который гарантирует его безопасность.

«Во многих случаях мошенники используют обычный сайт, при переходе на который у вас отобразиться «не безопасно». Нужно иметь в виду, что тот текст ссылки, который вам прислали в сообщении и настоящая - это совершенно разные вещи даже если домен очень похож», - сказал эксперт

Гродзенский рекомендует не переходить сразу по полученной ссылке, а через браузер самостоятельно найти сайт организации. Если домен на официальном ресурсе не совпадает с тем, что указан в ссылке, нужно немедленно прекратить общение и никуда не переходить.

Ранее сообщалось, что под видом сотрудников банка злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент: всем заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где необходимо ввести настоящие логин и пароль.