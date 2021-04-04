Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт по безопасности назвал лучший способ не стать жертвой финансовых мошенников

Светлана Головина
12:25 04.04.2021
По новой схеме злоумышленники присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где необходимо ввести настоящие логин и пароль.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский рассказал «Звезде» о специфике новых мошеннических схем с банковскими счетами и как не стать жертвой злоумышленников. Аферисты постоянно совершенствуют свои схемы с учетом нововведений организаций. В частности, при разговоре с якобы сотрудником банка нужно четко контролировать свои ответы.

«Были случаи, когда они (мошенники, - прим. ред) не просили данные карты, но задавали вопросы, на которые ответ "да" позволяет получить доступ в личный кабинет, например, сказанное определенным тембром "да" может использоваться при залогинивании», - отметил специалист.

По его словам, сейчас большинство россиян знают, что нельзя никому сообщать данные карты, информацию push-уведомлений, а также коды одноразовых паролей. Из-за этого мошенники придумывают новые схемы, используя «страсть граждан к выгодным сделкам».

«Если срочно нужен кредит, но есть трудности с его оформлением. В этот момент появляется мошенник и говорит, что заявка может быть одобрена быстро. Для этого пройдите по ссылке на страницу банка и введите свои данные. После чего злоумышленники завладевают доступом к счетам», - сказал Гродзенский.

Специалист акцентировал, что необходимо при переходе по ссылкам быть предельно внимательными. В частности, официальная страница банка не может быть без SSL сертификата, который гарантирует его безопасность.

«Во многих случаях мошенники используют обычный сайт, при переходе на который у вас отобразиться «не безопасно». Нужно иметь в виду, что тот текст ссылки, который вам прислали в сообщении и настоящая - это совершенно разные вещи даже если домен очень похож», - сказал эксперт

Гродзенский рекомендует не переходить сразу по полученной ссылке, а через браузер самостоятельно найти сайт организации. Если домен на официальном ресурсе не совпадает с тем, что указан в ссылке, нужно немедленно прекратить общение и никуда не переходить.

Ранее сообщалось, что под видом сотрудников банка злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент: всем заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где необходимо ввести настоящие логин и пароль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:25 В стране и мире
Видео
Эксперт по безопасности назвал лучший способ не стать жертвой финансовых мошенников
11:05 ОПК
Видео
Три ряда смерти: как универсальные минные заградители ВС РФ создают непроходимые минные поля
10:10 ОПК
Видео
Первый заградитель: «Военная приемка» рассказала о прототипе миноукладчика СССР 1934 года
08:00 Армия
Видео
Отряд кораблей Балтфлота завершил дальний поход по Северному и Балтийскому морям
06:42 В стране и мире
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Видео
Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фотографии
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Видео
Диетолог перечислила вредные и полезные для печени продукты
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
Видео
Иммунолог перечислил признаки слабого иммунитета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.