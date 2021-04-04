В стране и мире Корреспондент «Звезды» с места событий рассказал о пожаре в ангарах в Нижнем Новгороде Алексей Курильченко По его словам, пожарные должны ликвидировать возгорание к утру. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров, находясь на месте пожара в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде, рассказал о происходящем. «Пожарные говорят, что ликвидируют возгорание уже к утру», - отметил корреспондент. Ранее пресс-служба МЧС опубликовала видео с кадрами тушения пожара в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде. На них видно, что внутренние помещения ангара оказались полностью объяты пламенем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика