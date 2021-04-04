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Арендатор сгоревших ангаров в Нижнем Новгороде рассказал, что пожар был уже вторым за сутки

Анна Берестовая
01:13 04.04.2021
Первый раз пламя вспыхнуло на территории складов днем в субботу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Первое возгорание на территории складских помещений в Нижнем Новгороде произошло еще днем в субботу, 3 апреля. Такую информацию сообщил «Звезде» арендатор двух из пяти загоревшихся ангаров Михаил Байков.

По его словам, огонь, вспыхнувший в первый раз быстро удалось потушить сотрудникам пожарных служб. После этого, в вечернее время, произошло вторичное возгорание, охватившее все ангары. Байков уточнил, что пламя распространилось на все пять зданий.

Ранее сообщалось, что пожар на территории ангаров был локализован. В результаты произошедшего никто не пострадал.

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