Арендатор сгоревших ангаров в Нижнем Новгороде рассказал, что пожар был уже вторым за сутки

Первое возгорание на территории складских помещений в Нижнем Новгороде произошло еще днем в субботу, 3 апреля. Такую информацию сообщил «Звезде» арендатор двух из пяти загоревшихся ангаров Михаил Байков.

По его словам, огонь, вспыхнувший в первый раз быстро удалось потушить сотрудникам пожарных служб. После этого, в вечернее время, произошло вторичное возгорание, охватившее все ангары. Байков уточнил, что пламя распространилось на все пять зданий.

Ранее сообщалось, что пожар на территории ангаров был локализован. В результаты произошедшего никто не пострадал.