Заряженный радиус: впервые опубликованы кадры запуска мин из универсального минного заградителя УМЗ-Г

Новый выпуск «Военной приемки» на телеканале «Звезда» посвящен универсальным минным заградителям. В российской армии существует три основных типа, отличающихся размерами и техническими характеристиками. Один из них - особенно тяжелый, гусеничный; на себе УМЗ-Г («гусеничный») несет 9 контейнеров для запуска мин.

Контейнеры расположены на нем в три ряда, и отбрасывают мины в три стороны - по бокам от УМЗ и назад. Ко всему прочему, снаряжать боевую машину можно прямо в движении - после введения в систему всех необходимых параметров, оператор может поднимать контейнеры и выходить на точку, где и необходимо произвести обстрел и поставить минное поле.

В «необходимые параметры» входят все данные о будущем минном поле: количество мин, расстояния между минами. В каждой кассете хранится сразу целый комплект противопехотных мин. Выстрел, произведенный на съемках программы - не первый, однако первый, показанный в СМИ.

Кассету фиксируют внутри контейнера специальными четырехгранными болтами для более плотной фиксации. Сама она остается на месте, а вся ее «начинка» отправляется в непродолжительный полет.

Важная деталь: мины, находящиеся внутри кассеты, полетят на разные дистанции. В случае с «Военной приемкой» мины, конечно, учебно-имитационные. После поднятия контейнеров происходит выстрел из установленной кассеты, и мины разлетаются эффектным веером на установленную дистанцию. Затем все они автоматически приводятся в боевое положение. На снегу их становится видно - образовываются небольшие ямки, или мина остается темным пятном на поверхности. Но в условиях леса или земли ни одна из них никак не будет выделяться. Когда мина упала, ее стакан отстреливается, и мина приводится в боевое положение, разводя свои «лапки». После этого отстреливаются также и обрывные датчики цели.

Главные герои нового выпуска «Военной приемки» - универсальные минные заградители нескольких весовых категорий. Самый легкий - на базе колесного броневика «Тайфун-ВДВ», самый тяжелый - на основе танка Т-90. Задача этих машин - раскидать тысячи мин и за считанные минуты сформировать непроходимое минное поле. Автор программы Алексей Егоров побывал в закрытых цехах предприятия, где спроектировали и построили новые боевые машины, а также проверил их эффективность на полигоне. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.