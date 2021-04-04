Умерла звезда сериала «Доктор Кто»
Британской актрисе Амии Лоундес было 29 лет.
© Фото: Amii Lowndes, instagram
Британская актриса Амия Лоундес умерла в возрасте 29 лет. Она была известна зрителям по научно-фантастическому сериалу «Доктор Кто».
Отмечается, что причиной смерти стала недиагностированная эпилепсия после двух припадков. Актриса упала в обморок на заднем дворе дома своих родителей. Об этом сообщает британская газета The Sun.
Ранее медики не диагностировали у Амии эпилепсию, несмотря на припадки. Первый произошел в 2018 году, а последний - за несколько недель до смерти актрисы.