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Умерла звезда сериала «Доктор Кто»

Алена Миронова
10:20 04.04.2021
Британской актрисе Амии Лоундес было 29 лет.
Умерла звезда сериала «Доктор Кто»
© Фото: Amii Lowndes, instagram
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Британская актриса Амия Лоундес умерла в возрасте 29 лет. Она была известна зрителям по научно-фантастическому сериалу «Доктор Кто».

Отмечается, что причиной смерти стала недиагностированная эпилепсия после двух припадков. Актриса упала в обморок на заднем дворе дома своих родителей. Об этом сообщает британская газета The Sun. 

Ранее медики не диагностировали у Амии эпилепсию, несмотря на припадки. Первый произошел в 2018 году, а последний -  за несколько недель до смерти актрисы.

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