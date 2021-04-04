МЧС опубликовало кадры с места пожара в Нижнем Новгороде
Внутренние помещение оказались полностью объяты пламенем.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Пресс-служба МЧС опубликовала видео с кадрами тушения пожара в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде.
Сотрудники обрабатывают территорию ангаров водой, чтобы не допустить распространения огня. Внутренние помещения ангара оказались полностью объяты пламенем.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Отмечается, что в ходе возгорания никто не пострадал.