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На Тайване начали расчистку железнодорожных путей, где при крушении поезда погибли 50 человек

Светлана Головина
07:45 03.04.2021
Работу спасателей усложняет сильная деформация вагонов, застрявших внутри узкого одностороннего пространства.
© Видео: 林銘鋒, Facebook © Фото: Daniel Tsang, Keystone Press Agency, Globallookpress
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На востоке Тайваня, где накануне сошел с рельсов пассажирский поезд, приступили к поэтапному разблокированию туннеля. Об этом сообщает центральное информагентство острова.

Спасателям уже удалось снять вагон, который находился снаружи, еще два планируют переместить при помощи кранов. Работу усложняет то, что большая часть деформированного состава застряла внутри узкого одностороннего пространства, на извлечение которого потребуется несколько дней.

Отмечается, что несколько вагонов удалось вытащить из туннеля с другой стороны.

На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение поезда с техникой, расчищавшей пути от камней в туннеле. На борту находились 496 человек, из которых 146 получили ранения,  50 погибли.

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