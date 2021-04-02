В стране и мире На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы Светлана Головина Инцидент произошел внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. На месте работают спасатели. © Фото: 阿美族的歌, Facebook Читайте нас на: В пятницу, 2 апреля, на востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате произошедшего один человек погиб, еще два получили травмы различной степени тяжести. © 阿美族的歌, Facebook Инцидент произошел на территории уезда Хуалянь внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. Всего в восьми вагонах состава находились порядка 350 пассажиров. «Второй и третий вагон сошли с рельсов, один пассажир скончался, двое - ранены. Из первых трех вагонов уже освободили около 60 человек», - сообщает центральное информагентство Тайваня. © 阿美族的歌, Facebook Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что серьезно повреждены четвертый и пятый вагон. По предварительным данным, есть «много людей без признаков жизни». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика