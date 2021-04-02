На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы
Инцидент произошел внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. На месте работают спасатели.
© Фото: 阿美族的歌, Facebook
|
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы
Инцидент произошел внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. На месте работают спасатели.
© Фото: 阿美族的歌, Facebook
|
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