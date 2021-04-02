Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы

Светлана Головина
06:31 02.04.2021
Инцидент произошел внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. На месте работают спасатели.
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы
© Фото: 阿美族的歌, Facebook
Читайте нас на:

В пятницу, 2 апреля, на востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате произошедшего один человек погиб, еще два получили травмы различной степени тяжести.

© 阿美族的歌, Facebook

Инцидент произошел на территории уезда Хуалянь внутри туннеля «Дацин» около 9 часов утра по местному времени. Всего в восьми вагонах состава находились порядка 350 пассажиров.

«Второй и третий вагон сошли с рельсов, один пассажир скончался, двое - ранены. Из первых трех вагонов уже освободили около 60 человек», - сообщает центральное информагентство Тайваня.

© 阿美族的歌, Facebook

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что серьезно повреждены четвертый и пятый вагон. По предварительным данным, есть «много людей без признаков жизни».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.