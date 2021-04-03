Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в Вашингтоне

На ферме в американском штате Вашингтон найден фрагмент одной из ступеней ракеты SpaceX Falcon 9. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на местного шерифы.

Хозяин фермы обнаружил упавшую деталь, которая оставила «четырехдюймовую вмятину в почве» на своем участке и обратился в полицию. В ходе осмотра офицер сделал предположение, это «обломки после входа в космос Falcon 9».

Для выяснения обстоятельств информация была направлена в SpaceX, где им подтвердили, что обломок принадлежит им. Вскоре сотрудники компании забрали находку.

Ранее сообщалось, что 24 марта SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.