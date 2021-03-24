Ракета Falcon 9 с 60 микроспутниками стартовала во Флориде

Американская компания SpaceX осуществила сегодня, 24 марта, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, следует из прямой трансляции.

Космический аппарат стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 04.28 по времени Восточного побережья США (11.28 по московскому времени).

Первая ступень ракеты-носителя ранее была использована при пяти запусках. Через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Данная технология дает компании возможность экономить при очередных запусках носителей.