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«Заявление ястреба»: эксперт оценил итоги переговоров Байдена и Зеленского

Светлана Головина
06:45 03.04.2021
По словам специалиста, высказывание американского президента говорит о выражении негативной риторики по отношению к России.
«Заявление ястреба»: эксперт оценил итоги переговоров Байдена и Зеленского
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков оценил заявление Джо Байдена в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским о готовности США поддержать независимость Украины и ее «территориальную целостность в Донбассе и Крыму». По его словам, подобные высказывания американского президента подтверждают нежелание налаживать отношения с Россией.

«Это заявление не посланника мира, а настоящего ястреба, который будет думать, каким образом снова разжечь ситуацию в Донбассе и как ввести новые пакетные санкции», - сказал Судаков в комментарии RT.

Эксперт акцентировал, что подобные действия демонстрируют «реальное лицо американских демократов». В частности, высказывание Байдена говорит о выражении негативной риторики по отношению к российской стороне.

Телефонные переговоры Байдена и Зеленского по теме ситуации на Украине состоялись 2 апреля.   

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