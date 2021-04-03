«Заявление ястреба»: эксперт оценил итоги переговоров Байдена и Зеленского

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков оценил заявление Джо Байдена в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским о готовности США поддержать независимость Украины и ее «территориальную целостность в Донбассе и Крыму». По его словам, подобные высказывания американского президента подтверждают нежелание налаживать отношения с Россией.

«Это заявление не посланника мира, а настоящего ястреба, который будет думать, каким образом снова разжечь ситуацию в Донбассе и как ввести новые пакетные санкции», - сказал Судаков в комментарии RT.

Эксперт акцентировал, что подобные действия демонстрируют «реальное лицо американских демократов». В частности, высказывание Байдена говорит о выражении негативной риторики по отношению к российской стороне.

Телефонные переговоры Байдена и Зеленского по теме ситуации на Украине состоялись 2 апреля.