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Жителям Европейской России обещали приход тепла

Анна Берестовая
05:46 03.04.2021
Температуры будут достаточно стабильными все ближайшие дни.
Жителям Европейской России обещали приход тепла
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В ближайшие пять дней на территории Европейской России установится достаточно теплая температура, приблизительно одинаковая по всему региону. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, большую часть периода будет действовать «температурная уравниловка». Столбики термометра остановятся между 6 и 11 градусами  выше нуля на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в Центральной России.

Согласно информации от синоптика, к среде в Центральной России потеплеет до 13 градусов по Цельсию, а в Краснодарском крае температура дойдет до 15 градусов выше нуля. Ночные температуры воздуха составят 0- минус 5 градусов.

«Резкого похолодания не ожидаем», - обозначил Вильфанд в беседе с РИА Новости.   

Ранее россиянам рассказали, что лето в этом году будет достаточно приятным и гармоничным. В летние дни климатическая норма будет превышена на 1-2 градуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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