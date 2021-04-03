Жителям Европейской России обещали приход тепла

В ближайшие пять дней на территории Европейской России установится достаточно теплая температура, приблизительно одинаковая по всему региону. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, большую часть периода будет действовать «температурная уравниловка». Столбики термометра остановятся между 6 и 11 градусами выше нуля на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в Центральной России.

Согласно информации от синоптика, к среде в Центральной России потеплеет до 13 градусов по Цельсию, а в Краснодарском крае температура дойдет до 15 градусов выше нуля. Ночные температуры воздуха составят 0- минус 5 градусов.

«Резкого похолодания не ожидаем», - обозначил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ранее россиянам рассказали, что лето в этом году будет достаточно приятным и гармоничным. В летние дни климатическая норма будет превышена на 1-2 градуса.