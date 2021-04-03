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СМИ: подозреваемый в наезде у Капитолия верил, что власти управляют его сознанием

Анна Берестовая
03:16 03.04.2021
В социальных сетях у мужчины был обнаружен ряд постов с лидером «Нации ислама» Луисом Фарраханом.
СМИ: подозреваемый в наезде у Капитолия верил, что власти управляют его сознанием
© Фото: @KreatelyOSINT Twitter
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Предполагаемый преступник, совершивший наезд на двух полицейских на контрольно-пропускном пункте перед американским Капитолием, был сторонником конспирологических теорий.

Подозреваемый 25-летний Ноа Грин также являлся сторонником политическо-религиозного движения «Нация ислама». Согласно информации CNN, молодой человек выпустился из бакалавриата финансового профиля Университета Кристофера Ньюпорта. За несколько недель до происшествия Грин в Сети сетовал, что потерял работу и болен.

В социальных сетях у мужчины был обнаружен ряд постов с лидером «Нации ислама» Луисом Фарраханом, который, по мнению Грина, спас его «после ужасных невзгод». Во всех бедах, в свою очередь, подозреваемый обвинял ЦРУ, ФБР и власти США. Молодой человек также указывал, что якобы переносил манипуляцию сознанием, отравления и несколько проникновений в дом со стороны подчиненных правительства.

Ранее сообщалось, что один из полицейских, сбитых в Соединенных Штатах у здания Капитолия, скончался в больнице. Сам совершивший наезд мужчина также скончался.

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