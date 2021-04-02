Скончался полицейский, пострадавший при наезде у Капитолия

Полицейский, пострадавший при наезде автомобиля на КПП Капитолия в Вашингтоне, скончался от травм. Об этом сообщили представители правоохранителей в ходе пресс-конференции.

«Один офицер полиции скончался от ранений», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее полиция сообщила о смерти мужчины, совершившего наезд. До этого он был задержан и доставлен в больницу.