Скончался полицейский, пострадавший при наезде у Капитолия
Об этом сообщили представители полиции в ходе пресс-конференции.
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Полицейский, пострадавший при наезде автомобиля на КПП Капитолия в Вашингтоне, скончался от травм. Об этом сообщили представители правоохранителей в ходе пресс-конференции.
«Один офицер полиции скончался от ранений», - цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее полиция сообщила о смерти мужчины, совершившего наезд. До этого он был задержан и доставлен в больницу.