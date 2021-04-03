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Все самое нужное: российские миротворцы доставили гуманитарный груз жителям Тагаварда в Карабахе

Алексей Курильченко
03:00 03.04.2021
Жителям передали спальные принадлежности, газовые горелки, медицинские наборы, а школе выдали набор книг.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи в населенный пункт Тагавард Мартунинского района Нагорного Карабаха. Груз был собран силами общественных организаций и благотворительных фондов.

«С местным населением мы взаимодействуем посредством обращений в общественную приемную и на "горячую линию". Жители Нагорного Карабаха зачастую высказываются о необходимости оказания гуманитарной помощи», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Александр Белов.

Жителям Тагаварда миротворцы передали постельные принадлежности и газовые горелки. В фельдшерский пункт поселка был передан набор первичной диагностики - все то, что необходимо для оказания первой медицинской помощи. Местной школе передали набор художественной литературы и учебных пособий.

За неделю миротворцы провели пять гуманитарных акций в населенных пунктах Степанакерт, Тагавард, Ханадзах и Аскеран, в ходе которых местному населению было передано более 9 тонн медицинского оборудования, продовольственных наборов и предметов первой необходимости.

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