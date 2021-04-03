«Это делают очень талантливые люди»: эксперт рассказала об индустрии поддельных картин

Директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова рассказала «Звезде» об особенностях создания подделок известных картин. По ее словам, современные технологии позволяют создавать достоверные копии многовековых предметов искусства, однако это все еще требует от художника большого таланта.

«Те, кто могут делать подделки, безусловно знают о методах, которые используют исследователи при изучении подлинности картин. Но некоторые подделки продаются сегодня на рынке - известно, что это фальшивка, но они все равно стоят очень дорого. Можно подделать картину великого художника. Делают это очень талантливые люди. Но гения открывает видение - он открывает новые сюжеты, он дает нам новую концептуальную рамку, через которую мы воспринимаем мир», - рассказала Свиблова.

Она также отметила, что «индустрия подделок» негативно повлияла на жанр русского авангарда. По мнению эксперта, подделать такие картины легче и в 80-90 годы рынок заполонили поддельные экземпляры картин русских авангардистов.

Ранее стало известно, что испанская полиция предотвратила, возможно самую крупную, продажу подделок картин Модильяни, Эль Греко и Гойи. Коллекционер из Толедо собирался заработать на фальшивках почти 15 миллионов долларов.