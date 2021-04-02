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Подделки Модильяни, Эль Греко и Гойя: как испанская полиция предотвратила «аферу года»

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
22:59 02.04.2021
Полиция Испании уже задержала коллекционера, продававшего подделки картин, предлагая «небольшую скидку».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: @GVAjusticia Twitter
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Испанская полиция предотвратила, возможно самую крупную,  продажу подделок картин Модильяни, Эль Греко и Гойи. Коллекционер из Толедо собирался заработать на фальшивках почти 15 миллионов долларов. Технология подделок сейчас достигла впечатляющих высот, как и стоимость работ старых мастеров.

Группа исторического наследия полиции испанского города буквально предотвратила аферу года, обнаружив в доме коллекционера-любителя целую партию якобы подлинных картин известных художников. Все было готово к отправке в Швейцарию, Мексику и Германию.

«Он работал через дилеров, предлагал коллекционерам оформить сделку онлайн, заманивая их скидкой 10% от общей стоимости картины», - рассказывает глава группы «Историческое наследие» полиции города Толедо Антонио Лопес.

Предполагаемая выручка за суррогаты могла составить двенадцать с половиной миллионов евро. Искушенных ценителей искусства могла ввести в заблуждение точно скопированная апокрифическая подпись на полотне итальянца Модильяни - одного и самых дорогих художников. Его картину «Обнаженная женщина» на одном из последних аукционов продали за рекордные 170 миллионов долларов.

«У картины есть следы работы, художника, как правило, не озаряет какое-то видение и он всю картину написал. Он переставляет руки, ноги, меняет размеры, меняет положение головы, глаз. И в процессе рентгена мы все это видим», - рассказывает заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Подмена ценностей на черном рынке - прибыльный бизнес. Только в России, по примерным подсчетам, ежегодный оборот фальшивых картин составляет от 170 до 200 миллионов долларов. И речь только о картинах, чья лже-биография всплыла наружу.

«Берется старая картина, вполне хорошего художника, его смывается и ставится подпись его учителя. Ученик стоит условно 1000 долларов, а учитель 100 тысяч долларов, поэтому выгоднее продать работу учителя», - отметил эксперт в области живописи Сергей Подстаницкий.

В Австралии в скандале оказался замешан  «Портрет мужчины» кисти Ван Гога. За него заплатили более 21 миллиона долларов. Экспертиза показала, что картина действительно времен выдающегося голландца - вторая половина 19 века. А вот художником оказался неизвестный.

Чем выше спрос - тем больше копий на нелегальном рынке. Свои же картины, да только чужой кисти, находил и художник Никас Сафронов.

«После того, как моя работа ушла за 107 тысяч долларов в Лондоне, тут же появились десятки картин, я посмотрел по спискам, одна была выставлена - не моя и она не продалась», - рассказал Сафронов.

На Западе особенно популярны русские авангардисты. Выставляют на аукционах, крупнейших онлайн-площадках и даже в музеях. Главный зал немецкого центра искусств Вильгельма Хака долгое время украшала картина Казимира Малевича «Черный прямоугольник, красный квадрат». Она привлекала туристов со всего мира. Даже логотип музея выстроили с элементами картины - но в 2017-ом году все пришлось переделывать, когда эксперты подтвердили, что в музее выставлена подделка.

«Сейчас на рынке появились подделки Левитана, Коровина. Художники востребованы. Цены на этих авторов тоже растут», - рассказал генеральный директор Центра Художественной экспертизы им. Репина Виктор Шпенглер.

И в Толедо сработали профессионально. Ненастоящие картины ближайшее время будут украшать стены городского суда, пока их «владельцу» не вынесут справедливый приговор.

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