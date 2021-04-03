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Ученые объяснили, почему любовь к апельсинам может быть смертельно опасна

Анна Берестовая
02:35 03.04.2021
Употребление цитрусовых связали с риском онкологических заболеваний.
Ученые объяснили, почему любовь к апельсинам может быть смертельно опасна
© Фото: pixabay.com
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Излишнее увлечение апельсинами может спровоцировать развитие рака кожи. К такому выводу в ходе исследований пришли ученые из Университета Индианы в США.

Специалисты определили, что употребление более чем двух порций цитрусовых ежедневно на 63% повышает опасность онкологии. Исследователи предположили, что такую реакцию вызывает содержащийся в цитрусовых псорален, который обладает фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.

Больше всего рискуют в данном случае люди, имеющие светлую и очень светлую кожу. Об этом пишет Express.

Ранее  телеведущая Елена Малышева рассказала, что ряд продуктов не стоит употреблять некоторое время после вакцинации против коронавируса. К ним были отнесены, в частности, цитрусовые.

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