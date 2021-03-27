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Названы нежелательные после вакцинации от коронавируса продукты

Роман Захаров
16:58 27.03.2021
Елена Малышева отнесла к таким продуктам шоколад, клубнику, цитрусовые и некоторые другие.
Названы нежелательные после вакцинации от коронавируса продукты
© Фото: Angel Glen, Pixabay
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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые лучше не употреблять какое-то время после вакцинации от COVID-19, поскольку они могут сказаться на эффективности прививки.

К ним, помимо спиртных напитков, специалист отнесла разные копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые, сыры с плесенью. По словам Малышевой, данные продукты могут усиливать иммунный ответ организма после вакцинации.

«Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются при употреблении таких продуктов», - объяснила врач в эфире передачи «Жить здорово!».

Телеведущая добавила, что хуже всего употребление таких продуктов после сделанной прививки может сказаться на аллергиках и людях, страдающих бронхиальной астмой.

Ранее Елене Малышева назвала вредные привычки, которые могут оказать серьезное негативное воздействие на кожу человека

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