Кравчук считает Белоруссию «холуем» России

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

«У России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия», - сказал Кравчук.

По словам экс-президента Украины, Россия якобы не воспринимает страну как независимое государство и «желает ее уничтожить». Свои заявления он обосновал тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии.

Ранее Кравчук выступил с идеей исключить РФ из международной межбанковской расчетной системы SWIFT . В Совете Федерации России заявили, что это нереально.