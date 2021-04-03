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Кравчук считает Белоруссию «холуем» России

Алексей Курильченко
01:50 03.04.2021
Экс-президент Украины считает, что Россия якобы хочет уничтожить страну.
Кравчук считает Белоруссию «холуем» России
© Фото: Evgeny ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

«У России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия», - сказал Кравчук.

По словам экс-президента Украины, Россия якобы не воспринимает страну как независимое государство и «желает ее уничтожить». Свои заявления он обосновал тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии.

Ранее Кравчук выступил с идеей исключить РФ из международной межбанковской расчетной системы SWIFT . В Совете Федерации России заявили, что это нереально.

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