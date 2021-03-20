В Киеве экстремисты забросали петардами офис президента: видео

У здания офиса президента Украины в Киеве радикалы организовали митинг. Протестующие написали на здании оскорбления и забросали его петардами.

По данным РИА Новости, радикалы требуют освобождения экс-лидера одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, который был осужден за похищение человека и разбой и приговорен к семи годам лишения свободы.

По состоянию на 21:00 у офиса президента собралось более 1000 человек.

В конце февраля сторонники Стерненко забросали петардами офис генерального прокурора Украины в Киеве.

* «Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.