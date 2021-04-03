Спорт Главный тренер ФК «Уфа» ушел в отставку Алексей Курильченко О решении покинуть пост Рашид Рахимов сообщил после поражения в матче против «Динамо». © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Читайте нас на: Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов ушел в отставку. Руководство ФК удовлетворило просьбу тренера. «На послематчевой пресс-конференции игры с "Динамо" главный тренер ФК "Уфа"Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу», - говорится в сообщении на странице клуба в Twitter. В матче против московского «Динамо» уфимцы потерпели поражение со счетом 4:0. Следующая игра клуба состоится 10 апреля - его соперником выступит «Ахмат». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика