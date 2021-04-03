Спорт «Динамо» разгромило «Уфу» в домашнем матче РПЛ Алексей Курильченко Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0. © Фото: Владимир Федоренко РИА Новости Читайте нас на: Московский футбольный клуб «Динамо» победил в матче против «Уфы» в ходе 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 4:0. Мячи в ворота «уфимцев» забили Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко с пенальти. Следующая игра «Динамо» состоится 11 апреля - против клуба сыграет екатеринбургский «Урал». Матч «Уфы» пройдет 10 апреля - ее соперником выступит «Ахмат». В ходе 22-го тура РПЛ «Динамо» уступило московскому «Спартаку». Встреча в Петровском парке завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-синих». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика