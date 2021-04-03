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ГИБДД: устроивший смертельное ДТП на Орджиникидзе водитель был ранее лишен прав

Алексей Курильченко
20:49 03.04.2021
По данным сотрудников службы, водитель каршеринга выехал на встречную полосу.
ГИБДД: устроивший смертельное ДТП на Орджиникидзе водитель был ранее лишен прав
© Фото: Никита Фильченков msk_today Вконтакте
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По данным сотрудников столичного ГИБДД, виновником смертельного ДТП на улице Орджиникидзе является водитель каршеринг-автомобиля, который выехал на встречную полосу. Ранее он был лишен прав за отказ от медосвидетельствования.

«В результате аварии и водитель а/м "Каршеринг", и водитель а/м "такси" погибли от полученных травм. По имеющимся у столичной ГИБДД данным, водитель, управлявший автомобилем "Каршеринг" в январе месяце лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования», - говорится в сообщении проавоохранителей в Twitter.

Ранее Дептранс столицы опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как машина каршеринга на огромной скорости врезается в такси, которое готовилось совершить поворот.

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