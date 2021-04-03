Опубликованы кадры с места смертельного ДТП на улице Орджоникидзе в Москве
На месте происшествия работают спасатели и полицейские.
© Видео: ВКонтакте, Московские происшествия © Фото: ВКонтакте, Московские происшествия
Пользователь «ВКонтакте» опубликовал видео с места столкновения такси и автомобиля каршеринга на улице Орджоникидзе в Москве.
На кадрах видно, что у такси сильно поврежден левый бок, второй автомобиль также получил значительные повреждения. На месте работают сотрудники МЧС и полиции. Вокруг собралась большая толпа очевидцев.
По данным Дептранса, в ДТП погибли два человека. О подробностях происшествия не сообщается.