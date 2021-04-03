Момент смертельного ДТП на улице Орджоникидзе попал на видео
По предварительным данным, водитель каршеринга пытался скрыться от полиции.
© Видео: Дептранс Москвы © Фото: Никита Фильченков msk_today Вконтакте
Дептранс Москвы опубликовал видео с моментом столкновения автомобиля каршеринга с такси на улице Орджоникидзе. Сообщается о двух погибших.
На кадрах видно, как машина каршеринга на огромной скорости врезается в такси, которое готовилось совершить поворот.
По предварительным данным, водитель каршеринг-автомобиля уходил от погони ДПС.
Ранее было опубликовано видео с места аварии, где работают спасатели и полицейские. На кадрах видны повреждения, которые понесли машины.