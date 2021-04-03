В Москве автомобиль каршеринга столкнулся с такси: есть погибшие
По предварительной информации, погибло два человека.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
На улице Орджоникидзе в Москве каршеринг-автомобиль столкнулся с такси. По данным Дептранса, погибло два человека.
На данный момент о подробностях происшествия не сообщается.
Ранее в Дептрансе сообщили о том, что на Смоленском бульваре легковой автомобиль сбил пешехода, который пытался перебежать через шоссе. Движение в сторону улицы Зубовская было затруднено.