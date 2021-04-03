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Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой Мировой

Алексей Курильченко
19:24 03.04.2021
Несмотря на юный возраст, мальчик сказал братьям отойти от опасного предмета и попросил вызвать полицию.
Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой Мировой
© Фото: pixabay.com
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Восьмилетний ребенок нашел в саду своей семьи в коммуне Тассан ля Деми-Люн у города Лион гранату времен Первой Мировой войны. На место прибыли саперы. Взрывоопасный предмет мальчик нашел, когда играл со своими братьями.

«Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов», - рассказал отец ребенка журналистам газеты Le Progres.

Во время работы саперов сад была оцеплен. Гранату вывезли с территории. Полицейские считают, что старинная граната оказалась в саду во время строительства участка.

Ранее на стройке в Лионе прогремел мощный взрыв газовых баллонов, из-за которого начался пожар. Строители, находящие на площадке не пострадали.

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