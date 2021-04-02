Мощный взрыв в Лионе уничтожил этаж здания
При взрыве газовых баллонов никто не пострадал.
© Видео: twitter, @onderdayi43 © Фото: twitter, @onderdayi43
На стройке во французском Лионе произошел взрыв газовых баллонов, из-за которого начался сильный пожар.
Инцидент произошел на границе коммун Вильербанн и Воль-ан-Велен. Жители близлежащих домов были эвакуированы, власти распорядились закрыть школы неподалеку от взрыва.
По данным РБК, на стройке в момент инцидента находились четверо рабочих, они не пострадали. Сотрудники пожарной службы оперативно потушили огонь.
В марте одном из районов Лиона на стройке была найдена бомба времен Второй мировой войны. Были эвакуированы порядка 4,5 тысяч человек. Вес снаряда составляет 250 кг.