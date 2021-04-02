В Москве водитель сбил пешехода на Смоленском бульваре
Детали происшествия уточняются, на шоссе затруднено движение.
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В Москве на Смоленском бульваре легковой автомобиль сбил пешехода, который пытался перебежать через шоссе. На данный момент проводятся реанимационные действия пострадавшего.
«Детали уточняются. Движение в сторону улицы Зубовская затруднено на 0.6 км», - говорится в сообщении Дептранса.
В марте в Москве на улице Стромынка иномарка врезалась в автобус, после чего сбила стоявших на остановке людей. Пострадали два человека.