В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал об обострении ситуации на линии соприкосновения.

В частности, он отметил, что вооружение, которое должно находиться в местах отвода, находится в других местах.

«Единственное, мы отмечаем, что запрещенное минскими соглашениями вооружение перемещается до линии боевого соприкосновения и прячется в населенных пунктах», - заметил Басурин.

Басурин также прокомментировал сделанные в течение недели воинственные заявления главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

«С одной стороны, официальное лицо украинской армии. А с другой, если послушать различные его заявления, которые он до этого делал, хотя бы с теми же шумами, которые он в противовес сделал официальным заявлениям..»‎, - отметил Басурин.

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР напомнил о гибели четырех украинских военных.

«У них погибли четверо военных. Двое получили ранения. Официальное заявление было, что при минометном обстреле. Когда президент Зеленский его отправил разбираться, он приехал и сказал, что это снайперский огонь был. После таких заявлений, я думаю, все остальные заявления, которые он делает.. на это можно внимания не обращать», - ответил Басурин.

Ранее по итогам видеоконференции «норманской четверки» стало известно, что Украина отказалась в полной мере соблюдать решение о прекращении огня в Донбассе.