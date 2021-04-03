Жена президента Аргентины сдала отрицательный тест на коронавирус

Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на наличие коронавируса COVID-19 после мужа, президента страны Альберто Фернандеса, и он показал отрицательный результат.

Результат ее супруга, в свою очередь, оказался положительным. В связи с этим глава аргентинского государства, в соответствии с установленными в таком случае нормативами, прекратил взаимодействия с окружающими и изолировался от общества. Об отрицательном результате Яньес сообщает портал Infobae.

В администрации Фернандеса несколькими месяцами ранее сообщали, что он привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

«Спутник V эффективен на 91,6% против коронавируса, а эффективность против тяжелых случаев составляет 100%. Если заражение действительно подтвердится и произойдет, то вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без тяжелых симптомов», - прокомментировали это в центре имени Гамалеи.

Об этом заявил директор Александр Гинцбург. По его словам, 8% привитых остаются в зоне риска.