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Киев отказался соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Алексей Курильченко
16:17 20.03.2021
Представители «норманской четверки» намерены приложить усилия для соблюдения договоренностей.
Киев отказался соблюдать режим прекращения огня в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украина отказалась в полной мере соблюдать решение о прекращении огня в Донбассе. Об этом стало известно по итогам видеоконференции «норманской четверки», в которую Россия, Украина, Франция и Германия.

Как сообщает ТАСС источник в российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам письмо, в котором сообщил о решении Киева. Также он отметил, что другие представители «четверки» намерены приложить усилия для соблюдения договоренностей.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что представители ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. Он отметил, что местные дети находятся под практически непрерывными обстрелами с 8 марта.

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