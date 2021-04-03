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Жену Эдварда Била не пустили на заседание суда

Алена Миронова
13:55 03.04.2021
Девушка отметила, что очень переживает из-за произошедшего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жена блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП на Садовом кольце 1 апреля, приехала поддержать супруга в Тверском суде, где ему изберут меру пресечения. 

Она отметила, что очень переживает, а также добавила, что вместе с супругом они готовы оказать помощь пострадавшей женщине. На заседание суда девушку не пустили. Отмечается, что на нее нет заявки.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев отмечал, что представители Эдварда Била не связывались с семьей пострадавшей. На данный момент Князев ознакамливается с материалами дела, после чего, отметил он, можно будет сформировать позицию.

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