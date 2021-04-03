Представители Эдварда Била не связывались с семьей пострадавшей женщины

Представители Эдварда Била не связывались с семьей пострадавшей и не приносили извинения. Об этом сообщил адвокат Андрей Князев.

Он подчеркнул, что официальная позиция будет изложена немножко позже.

«Нужно понять, какая квалификация пока следователями дана деяниям нашего главного героя, какие доказательства собраны, характеристики его личности, лишен он, не лишен водительского удостоверения, другие обстоятельства», — передает телеканал «360» слова адвоката потерпевшей стороны.

Князев отметил, что на данный момент имеется лишь информация, представленная в СМИ.

«Насколько из своей адвокатской практики могу сказать, предложения о компенсации и возмещении вреда делаются все-таки не через средства массовой информации, а немножко в другом порядке», — заметил адвокат.

На данный момент Князев ознакамливается с материалами дела, после чего, отметил он, можно будет сформировать позицию.

Ранее МВД опубликовало кадры допроса Эдварда Била. На кадрах пранкер признается, что находился за рулем транспортного средства.