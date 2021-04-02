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Адвокат заявил, что Эдварда Била задержали из-за медийности

Алексей Курильченко
01:34 02.04.2021
По словам представителей защиты блогера, он не находился бы в УВД, если бы он не имел медийного статуса
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Адвокаты блогера Эдварда Била заявили, что он был задержан из-за общественного резонанса после массового ДТП на Садовом кольце. Он не находился бы в УВД, если бы он не имел медийного статуса, считают юристы

«Если бы Эдуард был непубличный человек, не обладал бы тем имиджем, который у него есть, то при равных условиях его бы не задержали и не пытались бы избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы», - заявил журналистам адвокат Сергей Жорин.

Адвокат Геннадий Удунян отметил, что не имеется оснований для задержания Эдварда Била. Однако, из-за общественного резонанса после ДТП, блогер не противился решению о задержании.

Также в беседе с журналистами Удунян заявил, что Эдвард Бил признался в том, что он находился за рулем автомобиля Audi во время массового ДТП на Садовом кольце. Блогер утверждает, что его говорит, что его подрезала другая машина.

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