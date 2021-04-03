«Яндекс» и Mail.ru ответили на сообщения о передаче данных за рубеж

Персональные данные россиян не будут скомпрометированы из-за использования трекеров приложений «Яндекса» и Mail.ru Group, поскольку все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности. Об этом рассказали «Звезде» представители компаний.

Директор по данным «Яндекса» Иван Черевко акцентировал, что компания внимательно относится к данным пользователей и тщательно их защищает.

«Внешние технические инструменты помогают узнавать про установку приложений, выявлять ошибки и сбои внутри сервисов. Однако все эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению», - сказал Черевко.

О том, что персональные данные россиян находятся под надежной защитой рассказали и в Mail.ru Group, подчеркнув, что все применяемые внешние инструменты проходят аудит внутренней безопасности.

«Важно понимать, что ими пользуются разработчики приложений по всему миру. Трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причем в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы», - пояснил руководитель по корпоративным коммуникациям компании Сергей Лучин.

Ранее появилась информация, что предустановленные российские приложения содержат трекеры, способные передавать личные данные пользователей за границу. В ходе исследования АНО «Информационная культура» было установлено информацию могут получать Google, Microsoft, Huawei, Facebook и другие корпорации.

Напомним, что с 1 апреля 2021 года на всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах с функцией Smart TV, которые продаются в России, должно стоять российское ПО. В частности, поисковые и навигационные системы, а также облачные сервисы для хранения данных.