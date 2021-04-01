По новым правилам: какие изменения ждут россиян с 1 апреля

В России с 1 апреля в силу вступают сразу несколько серьезных изменений, связанных с индексацией социальных пенсий и выплатами на детей, сдачей экзамена на водительские права и маркировкой товаров.

С сегодняшнего дня социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% и их средний размер составит 10 183 рубля. Индексация проводится с учетом величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

Выплаты на детей от 3-х до 7-ми лет теперь будут зависеть от дохода семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума, перерасчет которого будет проводится ежегодно.

На всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах с функцией Smart TV, которые продают в стране и произведены после 1 апреля, должно стоять российское программное обеспечение. В частности, поисковые и навигационные системы, а также облачные сервисы для хранения данных.

Вступает в силу и новый порядок получения водительских прав. Навыки вождения кандидатов будут проверяться в ходе реальной езды в городе, при которой могут присутствовать наблюдатели. Сдача «площадки» остается только в автошколе. Кроме того, получить права теперь можно с 16-ти лет.

Также вводят новую двухэтапную систему записи детей в первый класс. Первый стартует с 1 апреля для детей, которые имеют преимущественное право зачисления (льготники), а также ребят, живущих в данном районе. С июля заявление на зачисление можно будет подать в отдаленные от места проживания учреждения.

Отменяется ряд льгот, введенных из-за коронавируса - людям старше 65-ти лет больше не будут оформлять больничный для соблюдения режима самоизоляции. Снимают запрет на принудительное выселение должников из единственного жилья.

Помимо этого, вступает в силу требование о единой минимальной цене на табачную продукцию и начинается эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков.