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По новым правилам: какие изменения ждут россиян с 1 апреля

Светлана Головина
06:45 01.04.2021
Отменяется ряд льгот, введенных из-за коронавируса, проводится индексация социальных пенсий и вводится запрет на продажу техники без российского ПО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В России с 1 апреля в силу вступают сразу несколько серьезных изменений, связанных с индексацией социальных пенсий и выплатами на детей, сдачей экзамена на водительские права и маркировкой товаров.

С сегодняшнего дня социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% и их средний размер составит 10 183 рубля. Индексация проводится с учетом величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.  

Выплаты на детей от 3-х до 7-ми лет теперь будут зависеть от дохода семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума, перерасчет которого будет проводится ежегодно.

На всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах с функцией Smart TV, которые продают в стране и произведены после 1 апреля, должно стоять российское программное обеспечение. В частности,  поисковые и навигационные системы, а также облачные сервисы для хранения данных.

Вступает в силу и новый порядок получения водительских прав. Навыки вождения кандидатов будут проверяться в ходе реальной езды в городе, при которой могут присутствовать наблюдатели. Сдача «площадки» остается только в автошколе. Кроме того, получить права теперь можно с 16-ти лет.

Также вводят новую двухэтапную систему записи детей в первый класс. Первый стартует с 1 апреля для детей, которые имеют преимущественное право зачисления (льготники),  а также ребят, живущих в данном районе. С июля заявление на зачисление можно будет подать в отдаленные от места проживания учреждения.

Отменяется ряд льгот, введенных из-за коронавируса - людям старше 65-ти лет больше не будут оформлять больничный для соблюдения режима самоизоляции. Снимают запрет на принудительное выселение должников из единственного жилья.

Помимо этого, вступает  в силу требование о единой минимальной цене на табачную продукцию и начинается эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков.  

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