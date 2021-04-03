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Диетолог объяснила, вредно ли пить во время еды

Светлана Иванова
09:30 03.04.2021
Пищеварению не навредит порция жидкости, или 200 миллилитров, уточнила врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ulrich Niehoff, imagebroker, Globallookpress
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Воду и другие напитки во время еды можно пить, не создавая угрозу пищеварению, если соблюдать норму. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Он уточнила, что безопасной считается одна порция жидкости, то есть 200 миллилитров, во время приема пищи. Доктор заверила, что от такой объем жидкости не вредит правильному пищевому комку.

«Если мы говорим о таких вещах, можно ли пить воду во время приема пищи, то в лечебном питании, в диетологии есть постулат. Если мы говорим о порции, а порция – это 200 миллилитров чая, жидкости и прочего, то это не вредит правильному пищевому комку», - отметила Дианова.

Она добавила, что превышение этого объема жидкости, выпитой во время приема пищи, нежелательно, потому что способно привести к ухудшению пищеварения.

Также гастроэнтеролог подчеркнула, что при желании выпить кофе, делать это следует именно во время еды, чтобы не навредить ЖКТ.

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