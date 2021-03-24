В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики после пяти дней прекращения огня совершили обстрел населенного пункта Лозовое, подконтрольного Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 23 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», - говорится в сообщении.

По словам представителя республики, украинские силовики стреляли из минометов калибром 82 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские силовики с 18 марта не открывали огонь по территории республики.