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Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра

Светлана Головина
07:56 30.04.2021
Пожарный рассказал, как безопасно выбрать и оборудовать место для мангала и костра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Спасатель Андрей Качнов рассказал «Звезде», как правильно оборудовать место для мангала и костра, согласно новому законодательству.

По словам специалиста, при установке мангала в городской зоне нужно выбирать заранее отведенное место под барбекю, где будут соблюдены все меры безопасности.

«При установке мангала на даче около него не должно быть сухой травы, вокруг желательно обсыпать песком примерно в полуметре по кругу и стоять он должен на ровной поверхности, чтобы его нельзя было перевернуть. От деревьев и построек мангал должен находиться в пяти метрах», - сказал Качнов.

Разжигание костров по новому законодательству разрешено не ближе, чем за 30 метров от любых жилых построек и деревьев. Место для него должно быть обкопано и обсыпано песком. Также на месте должны быть подготовлены несколько литров воды.

При тушении костра нужно полностью его пролить водой, после чего засыпать песком, чтобы не осталось признаков горения и тления.

«Разжигать костры в лесу запрещено по той причине, что люди разжигают его под деревом. Особенно опасны сухостои, так как огонь мгновенно перекидывается - один костер, а горит уже целый лес», - отметил Качнов.

Ранее специалист рассказал «Звезде» о том, что будет, если попытаться приготовить шашлык на огне в квартире или на детской площадке.

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