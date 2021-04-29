Будут штрафовать до бесконечности: пожарный рассказал о последствиях разведения огня дома

Спасатель ОПСО «Спасрезерв» Андрей Качнов рассказал «Звезде» о том, то будет, если попытаться приготовить шашлык на огне в квартире или на детской площадке. По его словам, штраф - это лучшее развитие подобной ситуации.

«Разведение огня в помещении, включая балкон, вообще запрещено. Если же человек это сделает, то рано или поздно это приведет к пожару. Один уголек улетел, и все. Я был на таких вызовах - все заканчивается плачевно. На крыше то же самое - сразу же вызовут пожарных, будут штрафы. В крупных городах, вроде Москвы или Санкт-Петербурга, имеются специальные места для организации шашлыка. На открытых местах, вроде детских площадок, это противозаконно. Не дай бог что-то загорится, тем более если люди выпивают алкоголь. Огонь может резко перекинуться на автомобили и даже на жилое здание», - рассказал Качнов.

Также он отметил, что на данный момент штрафы за разведение огня начинаются от пяти тысяч рублей, но, согласно закону, инспектор может выписывать штрафы «до бесконечности», пока огонь не будет потушен.

Ранее Качанов рассказал о том, что нужно делать, если возник пожар на дачном участке. Он отметил, что нужно обязательно вызвать пожарных, а не тушить огонь самостоятельно.