Число жертв массовой давки в Израиле выросло до 44
Погибших из-за массовой давки в Израиле увеличилось до 44.
© Фото: Israel Police
В Израиле число жертв погибших в массовой давке увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Ранее сообщалось о 38 погибших. Инцидент произошел на горе Мерон на севере страны. В ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о трагедии, которая произошла во время празднования Лаг ба-Омер. Он подчеркнул, что это «тяжелая катастрофа на горе Мерон», добавив, что будет увеличивать спасательные силы.