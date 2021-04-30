Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число жертв массовой давки в Израиле выросло до 44

Кира Карон
05:24 30.04.2021
Погибших из-за массовой давки в Израиле увеличилось до 44.
Число жертв массовой давки в Израиле выросло до 44
© Фото: Israel Police
Читайте нас на:

В Израиле число жертв погибших в массовой давке увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ранее сообщалось о 38 погибших. Инцидент произошел на горе Мерон на севере страны. В ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о трагедии, которая произошла во время празднования Лаг ба-Омер. Он подчеркнул, что это «тяжелая катастрофа на горе Мерон», добавив, что будет увеличивать спасательные силы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:11 В стране и мире
Глава Госдепа США анонсировал визит на Украину
03:00 Армия
Видео
Разминирование сельхозугодий: кадры работ российских саперов у поселка Пирджамал в Карабахе
02:38 Спорт
Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею
22:00 Армия
Видео
В Минобороны рассказали, кто пройдет по Красной площади в День Победы
02:15 В стране и мире
Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу
Видео
Горячий, холодный, больной: терапевт рассказала, каким бывает пот и что это значит
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.