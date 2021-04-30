Число жертв массовой давки в Израиле выросло до 44

В Израиле число жертв погибших в массовой давке увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ранее сообщалось о 38 погибших. Инцидент произошел на горе Мерон на севере страны. В ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о трагедии, которая произошла во время празднования Лаг ба-Омер. Он подчеркнул, что это «тяжелая катастрофа на горе Мерон», добавив, что будет увеличивать спасательные силы.