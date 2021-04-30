В стране и мире «Тяжелая катастрофа»: Нетаньяху прокомментировал трагедию с десятками жертв из-за давки Кира Карон Биньямин Нетаньяху прокомментировал происшествие в Израиле. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о трагедии, которая произошла во время празднования Лаг ба-Омер. «Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе», - приводит слова Нетаньяху Belaaz в Twitter. Ранее на религиозном празднике в Израиле число жертв погибших в массовой давке выросло до 38. Инцидент произошел на горе Мерон на севере страны. В ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омерю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика