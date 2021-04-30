Опубликовано видео с места страшной трагедии на религиозном празднике в Израиле
Появились кадры с места гибели почти сорока человек во время религиозного праздника в Израиле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Israel Police
Обнародованы кадры места, где недавно в результате несчастного случая погибли 44 человека. Этим местом является гора Мерон, расположенная в северной части Израиля, где произошло обрушение трибун и толпа людей вышла из-под контроля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал случившееся, назвав инцидент «тяжелой катастрофой». Премьер указал, что в район происшествия будут направлены дополнительные спасательные силы.