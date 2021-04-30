В стране и мире Таджикистан и Киргизия подписали совместное заявление после конфликта на границе Кира Карон Между Таджикистаном и Киргизией подписано заявление после совместных переговоров. © Фото: KG VIDEO, Youtube Читайте нас на: В городе Исфара Согдийской области, граничащей с Киргизией делегации Таджикистана и Киргизии провели переговоры, и выпустили совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта. Заявление было подписано председателем Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым и полномочным представителем правительства Киргизии Омурбеком Суваналиевым. Текст опубликован на сайте государственного информагентства Ховар. «Обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», - говорится в заявлении. Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». По последним данным, число пострадавших граждан Киргизии при перестрелке на границе с Таджикистаном достигло 84 человек. Еще трое погибли.



Ранее генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту конфликта на границе с Таджикистаном по статье «Преступление против мира». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика