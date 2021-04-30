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Таджикистан и Киргизия подписали совместное заявление после конфликта на границе

Кира Карон
02:57 30.04.2021
Между Таджикистаном и Киргизией подписано заявление после совместных переговоров.
Таджикистан и Киргизия подписали совместное заявление после конфликта на границе
© Фото: KG VIDEO, Youtube
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В городе Исфара Согдийской области, граничащей с Киргизией делегации Таджикистана и Киргизии провели переговоры, и выпустили совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта.

Заявление было подписано председателем Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым и полномочным представителем правительства Киргизии Омурбеком Суваналиевым. Текст опубликован на сайте государственного информагентства Ховар.

«Обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», - говорится в заявлении.

Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». По последним данным, число пострадавших граждан Киргизии при перестрелке на границе с Таджикистаном достигло 84 человек. Еще трое погибли.

Ранее генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту конфликта на границе с Таджикистаном по статье «Преступление против мира».

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