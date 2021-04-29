В Киргизии завели дело по статье «Преступление против мира» после конфликта на границе

По статье «Преступление против мира» генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту конфликта на границе с Таджикистаном.

«Действия военнослужащих республики Таджикистан свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Кыргызской Республики. В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений», - заявили в пресс-службе РИА Новости.

Расследование этого дела поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников госкомитета нацбезопасности, МВД и военной прокуратуры Киргизии.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». По предварительной информации, перестрелка разгорелась из бытового конфликта на границе, начавшегося с бросков камнями и переросшего в полноценный вооруженный конфликт.

По последним данным, число пострадавших граждан Киргизии при перестрелке на границе с Таджикистаном достигло 84 человек. Еще трое погибли.