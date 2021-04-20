Госдума приняла законы о запрете чиновникам иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом

Госдума на пленарном заседании приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь гражданство и вид на жительство другого государства. Основной законопроект с поправками в различные законы в развитие норм Конституции ранее внес на рассмотрение президент России Владимир Путин.

Закон ограничивает возможность занимать должности на государственной и муниципальной службе при наличии гражданства или подданства иного государства либо вида на жительства или иного документа, который позволяет гражданину РФ постоянно проживать за границей. Кроме того, госслужащих обяжут сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, позволяющего проживать за рубежом.

Действие закона распространяется на руководителей субъектов РФ, депутатов, финансового омбудсмена, уполномоченного по правам ребенка, членов общественных наблюдательных комиссий, сотрудников МВД и СК, госохраны, таможенных органов, МЧС, СВР и ФСИН, росгвардейцев и военнослужащих, председателя Центробанка и его заместителей.

Дипломатические работники будут обязаны уведомлять руководство об оформлении вышеперечисленных документов их супругами. Посолом и представителем РФ при международной организации также не может быть россиянин с двойным гражданством и видом на жительство.

Кроме того, документом предусмотрено, что не предоставившие через полгода после вступления закона в силу подтверждение об отсутствии иностранного гражданство, будут уволены.

Второй законопроект внесен президентом для сопутствующих изменений в Трудовой кодекс. Работников госорганов и органов местного самоуправления обяжут сообщить работодателю о том, что не имеют российского гражданства либо имеют иностранное гражданство или вид на жительство. В случае прекращения гражданства РФ, договор с сотрудником будет расторгнут. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ.